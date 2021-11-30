علوم وتكنولوجيا

"تويتر" يدرج تغييراً في سياسات الخصوصية

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم تويتر سياسة الخصوصية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن موقع تويتر اليوم الثلاثاء إدراج تغيير في سياسات الخصوصية، وذلك بعد يوم من تعيين باراغ آغراوال رئيساً تنفيذياً خلفاً لجاك دورسي.

وستشمل سياسات الخصوصية حظر مشاركة صور ومقاطع خاصة بالأفراد دون موافقة أصحابها.

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وأعلن دورسي يوم أمس استقالته بعد 16 عاما قضاهاً رئيساً تنفيذياً لتويتر.

وسبق أن أكدت شركة تويتر أن دورسي سيبقى عضو مجلس إدارة رغم استقالته الرئاسة التنفيذية.

وكان آغراوال يشغل منصب كبير المسؤولين التقنيين في الشركة.

 

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