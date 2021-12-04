سیاسة

مصر تدين هجوم "خدر جيجة" وتعزّي ذوي الضحايا

"تتقدم مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم، متمنية سرعة الشفاء للمصابين"
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الشرق الاوسط مصر هجوم مخمور البيشمركة داعش

أربيل (كوردستان 24)- أدانت مصر الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قرية خدر جيجة وأدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وقوات البيشمركة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن "جمهورية مصر العربية تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع على قرية خضرجيجة في جمهورية العراق، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص".

وأضاف البيان "تتقدم مصر بخالص تعازيها لجمهورية العراق، حكومة وشعباً، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم، متمنية سرعة الشفاء للمصابين".

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن مصر "تؤكد على تضامنها الكامل مع العراق الشقيق ووقوفها معه فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره".

يشار إلى أن هجوم قرية خدر جيجة الواقعة في محيط مخمور أسفر عن استشهاد 10 من البيشمركة و3 مدنيين، وإصابة عدد آخر بجروح متفرقة.

وتنبى داعش الهجوم يوم أمس.

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