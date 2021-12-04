وفاة مهاجرة كوردية بعد فقدانها الوعي 25 يوماً في مستشفى ببولندا

أربيل (كوردستان 24)- تُوفيت مهاجرة كوردية من مواطني إقليم كوردستان في أحد مستشفيات بولندا بعد فقدانها الوعي لـ25 يوماً، حسبما أفاد مراسل كوردستان 24.

والمهاجرة أفين عرفان زاهر، وهي من سكنة دهوك، أمّ لخمسة أطفال، وقد فقدت وعيها بسبب البرد والإرهاق ثم نقلت إلى المستشفى قبل أن توافيها المنية وهي حامل.

وقال مراسل كوردستان 24، إن المهاجرة أفين عرفان وصلت برفقة عائلتها إلى بيلاروس ثم دخلت إلى أراضي بولندا بطريقة غير شرعية.

وكان مئات من مواطني إقليم كوردستان العالقين على حدود بيلاروس وبولندا قد عادوا إلى ديارهم طواعية في عملية أشرفت عليها حكومة الإقليم بالتنسيق مع بغداد.