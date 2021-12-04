"مسار أوميكرون" يتشعّب ويسجل ثالث إصابة في الهند

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهند اليوم السبت رصد ثالث إصابة بالمتحور أوميكرون في حين يقترب العدد الكلي للإصابات بمرض كورونا من 35 مليوناً.

وقالت السلطات الصحية إن المصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا رجل من أصل هندي يبلغ من العمر 72 عاما كان يعيش في زيمبابوي منذ عشرات السنين وعاد إلى الهند في أواخر الشهر الماضي.

يأتي هذا في وقت سجلت فيه الهند 8603 إصابات جديدة بمرض كورونا اليوم السبت ليصل إجمالي الإصابات إلى 34.62 مليون، وفقاً لوكالة رويترز.

كذلك سجلت البلاد 415 وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 470530.