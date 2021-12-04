صحة وبیئة

"مسار أوميكرون" يتشعّب ويسجل ثالث إصابة في الهند

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العالم الهند أوميكرون كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهند اليوم السبت رصد ثالث إصابة بالمتحور أوميكرون في حين يقترب العدد الكلي للإصابات بمرض كورونا من 35 مليوناً.

وقالت السلطات الصحية إن المصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا رجل من أصل هندي يبلغ من العمر 72 عاما كان يعيش في زيمبابوي منذ عشرات السنين وعاد إلى الهند في أواخر الشهر الماضي.

يأتي هذا في وقت سجلت فيه الهند 8603 إصابات جديدة بمرض كورونا اليوم السبت ليصل إجمالي الإصابات إلى 34.62 مليون، وفقاً لوكالة رويترز.

كذلك سجلت البلاد 415 وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 470530.

موضوعات ذات صلة
الشرق الاوسط

اعتماد تقنية جديدة لتحليل أداء اللاعبين في "كأس العرب"
  10 ساعات
العالم

بعد قبرص.. البابا فرنسيس يصل إلى اليونان
  12 ساعات
کوردستان

وفاة مهاجرة كوردية بعد فقدانها الوعي 25 يوماً في مستشفى ببولندا
  12 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف