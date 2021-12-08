الكاظمي متوعدا التنظيمات الارهابية: نحن لكم بالمرصاد ونلاحقكم واحد تلو الآخر

أربيل (كوردستان 24)- توعد القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، بملاحقة عناصر تنظيم داعش واحدا تلو الآخر، وإلحاق القصاص العادل بهم.

وجاءت تصريحات الكاظمي خلال اجتماعه مع قيادات قوات البيشمركة في قضاء مخمور.

وقال الكاظمي "نتواجد اليوم في قضاء مخمور للاطلاع على أحواله، والوقوف على الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة التهديدات الإرهابية، والحيلولة دون تكرار الخرق الأمني الذي تعرض له من قِبل فلول عصابات داعش الإرهابية".

وتابع، "من هنا ومن أرض المعركة، أقول للتنظيمات الإرهابية: لا تتوهموا، نحن لكم بالمرصاد نلاحقكم واحداً واحداً"، مردفا بأن "قياداتكم نصيدها واحداً تلو الآخر، ونلحق القصاص العادل بهم، والزمر المتشرذمة منكم هي تحت رصد أبطالنا في القوات الجوية وعلى الأرض، قواتنا بمختلف صنوفها تقف أمامكم بقوة وشجاعة".

ووصل الكاظمي إلى قضاء مخمور على رأس وفد أمني يضم وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وعدداً من القيادات الأمنية.