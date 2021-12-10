مصرع العشرات بعد انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في المكسيك

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة بمقتل عشرات المهاجرين في حادث انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في المكسيك.

وبحسب تقارير صحفية فقد لقي ما لا يقل عن 53 مهاجراً من أمريكا الوسطى حتفهم عندما انقلبت شاحنة كانوا يستقلونها في جنوب المكسيك.

ويعد هذا واحداً من أسوأ الحوادث التي يتعرض لها المهاجرون الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث وتصريحات سلطات الحماية المدنية أن المقطورة تحطمت وفتحت وسقط منها المهاجرون عندما تحطمت الشاحنة عند منحنى خطر خارج مدينة توكستلا جوتيريز في ولاية تشياباس.

وفي مقطع فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول رجل من غواتيمالا تبدو عليه الصدمة كان جالساً في المكان "انعطفت الشاحنة، وبسبب وزن الناس داخلها، ولم تتمكن المقطورة من تحمل وزن الناس".

وأصيب العشرات في الحادث ونقلوا إلى مستشفيات في تشياباس الواقعة على الحدود مع غواتيمالا. وقالت السلطات إن أكثر من 100 شخص كانوا داخل المقطورة.