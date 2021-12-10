مجتمع

مصرع العشرات بعد انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في المكسيك

يعد هذا واحداً من أسوأ الحوادث التي يتعرض لها المهاجرون الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى الولايات المتحدة
author_image Kurdistan24 اربیل
الشاحنة انقلبت عند المنعطف - صورة: رويترز
الشاحنة انقلبت عند المنعطف - صورة: رويترز
العالم مهاجرون المكسيك الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة بمقتل عشرات المهاجرين في حادث انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في المكسيك.

وبحسب تقارير صحفية فقد لقي ما لا يقل عن 53 مهاجراً من أمريكا الوسطى حتفهم عندما انقلبت شاحنة كانوا يستقلونها في جنوب المكسيك.

ويعد هذا واحداً من أسوأ الحوادث التي يتعرض لها المهاجرون الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث وتصريحات سلطات الحماية المدنية أن المقطورة تحطمت وفتحت وسقط منها المهاجرون عندما تحطمت الشاحنة عند منحنى خطر خارج مدينة توكستلا جوتيريز في ولاية تشياباس.

وفي مقطع فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول رجل من غواتيمالا تبدو عليه الصدمة كان جالساً في المكان "انعطفت الشاحنة، وبسبب وزن الناس داخلها، ولم تتمكن المقطورة من تحمل وزن الناس".

وأصيب العشرات في الحادث ونقلوا إلى مستشفيات في تشياباس الواقعة على الحدود مع غواتيمالا. وقالت السلطات إن أكثر من 100 شخص كانوا داخل المقطورة.

 

موضوعات ذات صلة
العراق

"مؤشرات مرتفعة".. التلوث يخيم على السماء والأرض والهواء في العراق
  9 دقائق
العراق

إصابة مهندسين كهربائيين بإطلاق نار خلال إزالة "التجاوزات" في كربلاء
  17 دقائق
الشرق الاوسط

"أوميكرون" يحاصر العراق بعد وصوله لثلاث بلدان مجاورة
  25 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف