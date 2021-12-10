أمن

الجيش العراقي: القوات القتالية الدولية بدأت بالمغادرة.. والإخلاء سينتهي خلال أيام

"أفراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية العراق"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق التحالف الدولي قيادة العمليات المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة إن القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر.

يأتي هذا في وقت ذكرت فيه تقارير غربية أن مغادرة القوات القتالية لن تحدث فرقاً كبيراً في عدد القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد، والبالغ أكثر من 2000 جندي، لا سيما وأن مشاركة هذه القوات كانت محدودة في العمليات القتالية خلال العامين الماضيين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان "ننفي ما صدر من بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات"، وأشارت إلى نتائج الحوار الاستراتيجي بين الجانبين والاتفاق على "نقل أفراد التحالف ذوي الدور القتالي إلى خارج العراق والإعلان رسمياً عن إنهاء المهام القتالية".

وأضافت القيادة في بيانها أن "أفراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية العراق".

ويقول التحالف الدولي إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة أنهت مهمتها القتالية في تحرك ينقل جميع القوات المتبقية إلى دور تدريبي واستشاري.

وقالت قيادة العمليات المشتركة "لقد تمت مغادرة معظم هذه القوات بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين يحل محل القوات السابقة".

وجاء في البيان "نؤكد ثانية ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بأن وجود وعمل المستشارين سيكون حصراً وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية".

موضوعات ذات صلة
العراق

الكاظمي: سنواصل "زخم الانتصار" على داعش لحين اقتلاع جذوره
  1 ساعات
ترکیا

تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها و6 من حزب العمال في عملية "عابرة للحدود"
  3 ساعات
العراق

كوردستان24 تنشر نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف