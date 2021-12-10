الجيش العراقي: القوات القتالية الدولية بدأت بالمغادرة.. والإخلاء سينتهي خلال أيام

أربيل (كوردستان 24)- قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة إن القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر.

يأتي هذا في وقت ذكرت فيه تقارير غربية أن مغادرة القوات القتالية لن تحدث فرقاً كبيراً في عدد القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد، والبالغ أكثر من 2000 جندي، لا سيما وأن مشاركة هذه القوات كانت محدودة في العمليات القتالية خلال العامين الماضيين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان "ننفي ما صدر من بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات"، وأشارت إلى نتائج الحوار الاستراتيجي بين الجانبين والاتفاق على "نقل أفراد التحالف ذوي الدور القتالي إلى خارج العراق والإعلان رسمياً عن إنهاء المهام القتالية".

وأضافت القيادة في بيانها أن "أفراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية العراق".

ويقول التحالف الدولي إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة أنهت مهمتها القتالية في تحرك ينقل جميع القوات المتبقية إلى دور تدريبي واستشاري.

وقالت قيادة العمليات المشتركة "لقد تمت مغادرة معظم هذه القوات بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين يحل محل القوات السابقة".

وجاء في البيان "نؤكد ثانية ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بأن وجود وعمل المستشارين سيكون حصراً وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية".