البيت الأبيض يعلن رسمياً: المهمة القتالية للجيش الأمريكي انتهت في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الدور القتالي للقوات الأمريكية انتهى في العراق، وذلك بعد يومين من إعلان الجيش العراقي أن القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي بدأت بمغادرة البلاد وستخلي وجودها بالكامل قبل نهاية هذا الشهر.

ومع انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية، سيقتصر دور من يتبقى منها على تقديم التدريب والمشورة للقوات العراقية والبيشمركة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن في بيان إن نائب مساعد الرئيس والمنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك أنهى زيارة استمرت يومين إلى العراق حيث تشاور مع مجموعة من القادة السياسيين والأمنيين.

وأضافت أن ماكغورك التقى في بغداد بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

وأشارت إلى أن ماكغورك التقى في أربيل برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وكبار القادة الآخرين.

وتابعت "أكد ماكغورك التزام الرئيس بايدن بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الحكومة العراقية، مؤكدا أنه "لم تعد هناك قوات أمريكية تخدم في دور قتالي في العراق".

وقالت هورن إن "هذا الانتقال أصبح ممكناً بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، في قيادة القتال ضد داعش".

وأوضحت المتحدثة إن قوات التحالف المتبقية في العراق ستكون حاضرة بناء على دعوة من الحكومة بمهمة تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية لضمان عدم ظهور عودة تنظيم داعش مجدداً.

واختتم هورن بالقول إن "ماكغورك هنأ الشعب العراقي بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، وأكد التزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه العراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي".