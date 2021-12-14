اقتصاد

العراق يعلن حجم ديون إيران ويكشف سعراً افتراضياً لبرميل النفط بموازنة 2022

"العراق ليس في حاجة حالياً إلى قرض من صندوق النقد الدولي مع ارتفاع أسعار النفط"
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أكد غالب ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية نتيجة خفض قيمة العملة وأسعار النفط
أكد غالب ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية نتيجة خفض قيمة العملة وأسعار النفط
العراق موازنة 2022 العراق إيران

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب اليوم الثلاثاء إن العراق مدين لإيران حاليا بنحو 5 مليارات دولار عن قيمة واردات الطاقة.

ونقلت وكالة رويترز عن غالب قوله إن "احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 64 مليار دولار ارتفاعاً من 48 ملياراً قبل خفض قيمة العملة قبل نحو عام".

وأشار إلى أن "العراق ليس في حاجة حالياً إلى قرض من صندوق النقد الدولي مع ارتفاع أسعار النفط"، مبيناً أن "موازنة 2022 سوف تفترض على الأرجح سعراً للنفط قرب 45 دولارا للبرميل".

وأكد غالب ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية نتيجة خفض قيمة العملة وأسعار النفط، لافتاً إلى أن تخفيض قيمة العملة ساعد في زيادة الاحتياطيات.

وتابع "صار الاقتصاد العراقي أفضل بكثير مما كان عليه في منتصف جائحة فيروس كورونا، عندما تراجعت أسعار النفط وكانت بغداد تجري محادثات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل".

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