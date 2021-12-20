بورصة اربيل.. سعر الدولار والعملات العالمية في تداولات الاثنين

أربيل (كوردستان 24)- سعر صرف الدولار والعملات العالمية في تدولات اليوم الاثنين باسواق اقليم كوردستان بلغ كالآتي:

سعر صرف الدولار والعملات الأخرى في كوردستان على النحو الآتي:

100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 167500 دينار

100 جنيه إسترليني = 195000 دينار

100 ليرة تركية = 9250 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار

دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان على النحو الآتي:

مثقال عيار 24 = 427000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار