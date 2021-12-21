بغداد تدعم حكومة كوردستان بملياري دينار لمواجهة السيول

أربيل (كوردستان 24)- قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء تخصيص ملياري دينار لدعم حكومة إقليم كوردستان في مواجهة السيول والفيضانات.

وشهدت أربيل الأسبوع فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة وأودت بحياة 12 شخصاً وأضرار مادية فادحة. وقدرت حكومة إقليم كوردستان الخسائر المادية بـ12 مليار دينار.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه تقرر خلال جلسة اليوم "تخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان لمواجهة السيول".

وتم تخصيص المبلغ من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021.