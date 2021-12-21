سیاسة

أربيل ترفض استلام ملياري دينار من بغداد: مبلغ لا يتناسب مع كارثة السيول

المبلغ المخصص لم يكن متوقعاً على الإطلاق، ولا يتناسب مع حجم الأضرار الفادحة
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کوردستان محافظ أربيل العراق إقليم كوردستان مجلس الوزراء العراقي

أربيل (كوردستان 24)- رفضت محافظة أربيل اليوم الثلاثاء قرار الحكومة العراقية تخصيص ملياري دينار لمواجهة السيول، وقالت إن المبلغ لا يتناسب مع حجم الكارثة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن الخسائر المادية التي أحدثتها الفيضانات تُقدر بـ20 إلى 21 مليار دينار.

وأضاف أن أربيل قدمت طلباً إلى الحكومة الاتحادية لتخصيص مبلغ من احتياطي الطوارئ، معرباً عن أسفه لتخصيص مجلس الوزراء الاتحادي ملياري دينار.

وأشار خوشناو إلى أن المبلغ المخصص لم يكن متوقعاً على الإطلاق، ولا يتناسب مع حجم الأضرار الفادحة التي أحدثتها الفيضانات في أربيل.

وتابع "نرفض هذا المبلغ ولن نتسلمه بأي شكل من الأشكال".

ودعا محافظ أربيل مجلس الوزراء العراقي إلى مراجعة قراره، وقال "ما طلبناه هو حقنا القانوني".

 

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