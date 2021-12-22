مقتل مدنيين وإصابة أطفال جراء قصف مدفعي على تل تمر بشمال شرق سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت قوات سوريا الديمقراطية ان ثلاثة مدنيين قتلوا واصيب عدة اشخاص آخرين يوم الثلاثاء، جراء قصف ميليشيات مدعومة من تركيا على قرى قريبة من مدينة تل تمر بشمال شرق سوريا.

وافاد البيان يوم الثلاثاء، ان "القصف التركي قد أودى بحياة 3 مواطنين هم مليكة أحمد العيد (30 عاما) ووالدتها فصلا العيد (60 عاما) والثالث المذكور فقط باسم صالح حامد، وجميعهم من نفس القرية".

وقالت قوات سوريا الديمقراطية أن الجيش التركي والجماعات المسلحة المدعومة من أنقرة قصفت قرى أم الكيف والرابية والسعدية، وكذلك المناطق المجاورة لزركان (المعروفة أيضا باسم أبو راسين) شمال تل تمر.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد البيان بأن ثلاثة من أفراد الجيش السوري أصيبوا أيضا ونقلوا إلى مستشفى بالقرب من تل تمر، وأن ثلاثة من أفراد "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا قتلوا في قصف لقوات سوريا الديمقراطية الذي أطلق ردا على الهجمات من الجانب التركي.

وأضاف البيان أن طائرات تركية بدون طيار حلقت فوق المنطقة خلال القصف.