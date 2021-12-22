صحة وبیئة

كوردستان تسجل منحى تنازلياً في وفيات وإصابات كورونا

تُوفي 6 أشخاص إثر مضاعفات الجائحة الوبائية في كل من أربيل ودهوك وكرميان
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان كورونا وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان اليوم الأربعاء منحى تنازلياً في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأُعلن في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تسجيل 141 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 379915 حالة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

وتُوفي 6 أشخاص إثر مضاعفات الجائحة الوبائية في كل من أربيل ودهوك وكرميان، ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 7075 حالة.

وأظهر التحديث الأخير تعافي 187 شخصاً من الفيروس لترتفع بذلك حصيلة المتعافين إلى 370346 حالة منذ تفشي الوباء في ربيع عام 2020.

 

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