سیاسة

نيجيرفان بارزاني للمالكي: إقليم كوردستان جزء من الحل لا المشاكل

أدلى نيجيرفان بارزاني بهذا التصريح خلال لقائه وفد الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي الذي زار أربيل في وقت سابق من اليوم
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نيجيرفان بارزاني خلال لقائه المالكي - صورة: رئاسة إقليم كوردستان
نيجيرفان بارزاني خلال لقائه المالكي - صورة: رئاسة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء إن الإقليم لن يكون جزءاً من المشاكل بل سيبقى دائماً عاملاً مساعداً في حلها.

وأدلى نيجيرفان بارزاني بهذا التصريح خلال لقائه وفد الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي الذي زار أربيل في وقت سابق من اليوم.

وبحسب بيان رئاسي فإن نيجيرفان بارزاني استقبل وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة المالكي، وبحث معه آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق والانتخابات النيابية التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر المقبل وقلق الأطراف المعترضة على نتائجها.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على ضرورة أن تضع القوى والأطراف العراقية وضع البلاد وتحدياتها بنظر الاعتبار بما يحقق المصلحة العامة، فضلاً عن التوصل إلى تفاهم مشترك لحل الخلافات وتجاوز الوضع الراهن وتشكيل حكومة تلبي تطلعات المواطنين.

كذلك تطرق الجانبان إلى المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وبرنامج عمل الوفد الزائر واجتماعاته في إقليم كوردستان وكيفية التعاطي مع الوضع وجهود تسوية الخلافات.

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