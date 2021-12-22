محكمة عراقية تبرئ ابن أخ صدام حسين بعدما قضى 14 عاماً في السجن

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة عراقية اليوم الأربعاء حكماً يقضي ببراءة ياسر سبعاوي إبراهيم الحسن بعدما قضى 14 عاماً في سجن بجنوب العراق.

واعتقلت القوات الأمريكية سبعاوي عام 2005، قبل أن تسلمه إلى الحكومة العراقية. وأودع في سجن الناصرية عام 2007 بتهمة التحريض على العنف وتمويل المسلحين.

وذكرت شبكة أخبار الناصرية، أن محكمة جنايات ذي قار حكمت ببراءة ياسر سبعاوي إبراهيم الحسن وقررت الإفراج عنه اليوم بعد إعادة محاكمته.

وكان سبعاوي إبراهيم الحسن، وهو والد ياسر، يشغل مناصب أمنية في عهد صدام حسين، وتولى في فترة حرب الخليج 1991 رئاسة جهاز الاستخبارات العامة.

وأعلن عن وفاة سبعاوي إبراهيم الحسن في الثامن من تموز يوليو عام 2013 في أحد مستشفيات بغداد، وعزا تقرير طبي وفاته إلى إصابته بالسرطان.