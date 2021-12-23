صحة اربيل: مراكز التطعيم ستبقى مفتوحة خلال عطلة رأس السنة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المديرية العامة للصحة في أربيل، أن مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، ستبقى مفتوحة وستواصل العمل خلال أيام عطلة رأس السنة.

وذكرت المديرية في بيان يوم الأربعاء "من أجل خدمة مواطنينا وعدم حرمانهم من تلقي اللقاح المضادة لكورونا، ستواصل فرقنا عملها في مراكز التطعيم أيام عطلة رأس السنة".

واضاف "أبلغت مديرية الصحة في أربيل المواطنين أنه خلال أيام عطلة رأس السنة، سيتم إعطاء التطعيمات في المراكز الصحية التي ستستمر باستقبال المواطنين الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لكورونا".

ودعت المديرية المواطنين على زيارة مراكز التطعيم المضادة لكورونا، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.