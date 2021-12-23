سیاسة

القنصل العام البريطاني في أربيل: سنعزز العلاقات مع اقليم كوردستان في العام المقبل

author_image سوار أحمد
القنصل العام للمملكة المتحدة في أربيل، ديفيد هانت
القنصل العام للمملكة المتحدة في أربيل، ديفيد هانت
کوردستان ديفد هانت اقليم كوردستان العلاقات

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام للمملكة المتحدة في أربيل، ديفيد هانت ان بلاده ستعزز العلاقات مع اقليم كوردستان وسيستمر الجانبان في التمتع بعلاقات ثنائية قوية خلال العام 2022.

وقال ديفيد هانت لكوردستان 24، ان "المملكة المتحدة وإقليم كوردستان سيعززان المزيد من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الاقتصادي والأمني في عام 2022.

وقال هانت " انني اطمح الى الوصل لمستوى أعلى فى العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان العراق والمملكة المتحدة العام القادم "، واضاف انه سيبذل قصارى جهده للتأكد من ان العلاقات الدبلوماسية " قوية وعميقة ومستدامة".

وقدم الدبلوماسي البريطاني تعازيه للمتضررين من الفيضانات والسيول المفاجئة التي ضربت الاسبوع الماضي فى اربيل، والتي أدت الى وفاة 12 شخصا وإلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.

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