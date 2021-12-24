سیاسة

الكاظمي عن تناقص أعداد المسيحيين: يجب أن نشجعهم على البقاء في العراق

"لا يمكن تخيل هوية العراقيين بدون المسيحيين ولا يمكنُ ذلك بدون المكونات الأخرى كافة"
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الكاظمي خلال توزيع هدايا لأطفال مسيحيين
الكاظمي خلال توزيع هدايا لأطفال مسيحيين
العراق مسيحيون العراق الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة المسيحيين إلى التشبث بأرضهم والبقاء في العراق.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال قداس أقيم في كاتدرائية مار يوسف ببغداد بمناسبة عيد الميلاد المجيد "يتحتم علينا أن نخلق هوية عراقية عابرة للطوائف والأديان، واليوم نحتفل بأيام الميلاد بوصفها أياماً للاحتفاء بالروحانية، والتسامح، والحياة".

وأضاف مخاطباً المسيحيين "هذا البلد وهو بلدكم يمثّل تنوعاً دينياً غنياً ورصيداً بشرياً وحضارياً وروحياً للعالم أجمع يمتلكُ ثروةً حقيقية، وهو التنوع الديني والثقافي الذي يمتلكه العراق، وينبغي للعراقيين جعله مصدر قوة وعلينا استثمار التنوع بما يدعم بمكانة العراق".

وتابع "لقد كان لأهلنا المسيحيين وتكاتف رجال الدين والقيادات المسيحية مع المكونات الأخرى دور لا غنى عنه بأن تعمل يداً بيد؛ من أجل تدعيم هذه المكانة.

وقال الكاظمي إنه "لا يمكن تخيل هوية العراقيين بدون المسيحيين ولا يمكنُ ذلك بدون المكونات الأخرى كافة من مواطني العراق".

وأعرب عن أسفه لسماع " من يقول إن أعداد المسيحيين بالعراق في تناقص مستمر؛ لهذا يجب أن نشجع المسيحيين على البقاء في العراق والمساهمة في بناء هذا الوطن، وبناء هويته الوطنية، وأن نواجه التحديات سوياً".

 

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