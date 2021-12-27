مجتمع

عشية عيد الميلاد.. رجل يقدم لطفلته الكوكايين بدلاً من الدواء!

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم إيطاليا كوكايين

أربيل (كوردستان 24)- قال القضاء الإيطالي إنه فتح تحقيقاً في تقديم مواطن إيطالي لابنته البالغة خمس سنوات مادة الكوكايين المخدّرة مذوّبة في كوب من الماء، بدلاً من إعطائها مليّناً للأمعاء ودواءً مدراً للبول.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإن الفتاة التي تسمّمت عشية عيد الميلاد في منزلها الواقع في مدينة رافينا، نُقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر.

وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعد قلقه تدهور حال طفلته.

وفتح مكتب المدعي العام في رافينا تحقيقاً.

وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.

 

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