"داعش" ينشر صوراً للحظات نحر ضابط رفيع كان بـ"رحلة صيد" في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- نشر تنظيم داعش اليوم الثلاثاء صوراً أظهرت نحر ضابط عراقي رفيع كان من بين أربعة أشخاص اختطفوا على أيدي التنظيم في ديالى.

وقبل نحو أسبوعين، اختطف مسلحو داعش الأشخاص الأربعة، بينهم مدير جوازات منطقة الأعظمية بينما كانوا في رحلة صيد عند بحيرة حمرين في محيط قضاء خانقين.

وبثت منصات داعش على شبكة الإنترنت صوراً أظهرت مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني يجثو بينما يقف خلفه رجل ملثم يحمل سلاحاً وإلى جانبهما راية داعش في منطقة شبه صحراوية. ولم يتسن لكوردستان 24 التحقق من تلك الصور على نحو مستقل.

وقال داعش إنه اختطف الجوراني شمال منطقة حمرين. وظهر الضابط العراقي بالبدلة البرتقالية وقد وضع رأسه منحوراً على جسده.

وذكرت مصادر أمنية مؤخراً أن الجوراني نُحر بالفعل، مشيرة إلى أن الجيش نفذ عمليات أمنية في المنطقة وعثر على جثث بعض المختطفين.

وجرت عملية الاختطاف تحديداً بين منطقة نارين وتل العويسات المطل على بحيرة حمرين في بلدة السعدية المتنازع عليها.

وبحسب بيان سابق لخلية الإعلام الأمني، وهي منفذ إخباري تابع للقوات المسلحة العراقية، فإن عملية خطف المواطنين الأربعة جرت أثناء "رحلة صيد".