العراق يعلن معدل تصدير النفط للشهر المقبل ويجدد التزامه بـ"زيادة أوبك"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الخميس أن معدل تصدير النفط للشهر المقبل 3.3 مليون برميل يومياً.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستلتزم بالزيادة التدريجية لأوبك وهي 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

إلى ذلك، أكد الوزير على أهمية تعزيز دور الاستثمارات العالمية في الصناعات التحويلة والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال رعايته حفل توقيع اتفاق المبادئ الأولية لمشروع مصفى الفاو الاستثماري بطاقة 300 ألف برميل باليوم وبناء مجمع للبتروكيماويات بطاقة 3 مليون طن .

وقال عبد الجبار إن هذا المشروع سوف يعزز من دور العراق في الصناعات التحويلة والبتروكيمياويات ويسهم في التنمية المستدامة.