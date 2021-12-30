أمن

البيشمركة تعلن مقتل خمسة دواعش في عمليتين عند جبال قره جوخ

سبق أن نفذت البيشمركة عمليات عسكرية لتعقب خلايا داعش بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي والجيش
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قائد البيشمركة في محور الكوير – مخمور سيروان بارزاني
قائد البيشمركة في محور الكوير – مخمور سيروان بارزاني
کوردستان التحالف الدولي الجيش العراقي البيشمركة داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات البيشمركة مساء الخميس مقتل خمسة من مسلحي داعش في عمليتين منفصلتين شنتهما بالتنسيق مع الجيش العراقي وقوات التحالف في سلسلة جبال قره جوخ الواقعة ضمن بلدة مخمور المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال قائد البيشمركة في محور الكوير – مخمور سيروان بارزاني لكوردستان 24، إن خمسة إرهابيين قُتلوا في عمليتين شنتهما البيشمركة على معاقل داعش في سفوح جبال قره جوخ، مشيراً إلى أن العمليتين نُفذتا بالاشتراك مع الجيش وقوات التحالف الدولي.

وسبق أن نفذت البيشمركة عمليات عسكرية لتعقب خلايا داعش بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي والجيش في المناطق التي يتخذها داعش معاقل لمسلحيه.

 

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