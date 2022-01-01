الكاظمي: العراق في 2022 سيكون "ورشة عمل" للقضاء على الفساد

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة إن العراق في عام 2022 سيكون ورشة عمل للاستثمار والقضاء على الفساد.

وأضاف الكاظمي في بيان أصدره بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد "لقد واجه العراقيون التحديات الكبيرة بشجاعة الشعوب النابضة بالحياة وصمودهم، وهم قادرون على صناعة المستقبل موحدين متكاتفين يتبنون مبادئ الإنصاف، والعمل، والتعمير، ويرفضون الهدم والتراجع".

وأشار إلى أن "الدولة تستمد وجودها من تماسك شعبها، فيما تعتاش اللادولة على التناحر والصراع والتردي، وشعبنا يستحق دولة الحكم الرشيد التي يسعى إليها".

وتابع الكاظمي "لقد نجحت الحكومة في تحسين علاقات العراق الخارجية، وترطيب الأجواء إقليمياً وإعادة العراق إلى وزنه الإقليمي والدولي".

وقال إن "عاماً مضى بحلوه ومره قدمنا خلاله الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي لاقت استحسان الكثير من القطاعات الوطنية والدولية وهي خطة عمل لخمس سنوات قادمة".

وأضاف أن العام المنصرم كان "عام خروج القوات الأجنبية من العراق، واستبدالها بمجموعة من المستشارين لدعم قواتنا في الحرب ضد داعش، بعد أن نجحت قواتنا في القضاء على أكبر قيادات التنظيم الإرهابي، وهو عام استعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، وبالنظام الديمقراطي، وفتح آفاق الحوار الاجتماعي".

واختتم بيانه بالقول "نشدّ أيدينا معاً في كل مساحات الوطن؛ لنثبت أن العراق في عام 2022 والأعوام التالية هو ورشة عمل للاستثمار، والبناء، والتطوير، والثقافة، والقضاء على الفساد، وصنع السلام، وأن حدود طموح العراقيين مثل قاماتهم وكفاءاتهم ونفوسهم العزيزة تلامس عنان السماء".