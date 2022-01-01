سیاسة

الكاظمي: العراق في 2022 سيكون "ورشة عمل" للقضاء على الفساد

"لقد نجحت الحكومة في تحسين علاقات العراق الخارجية، وترطيب الأجواء إقليمياً وإعادة العراق إلى وزنه الإقليمي والدولي"
author_image Kurdistan24 اربیل
س
س
العراق الكاظمي العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة إن العراق في عام 2022 سيكون ورشة عمل للاستثمار والقضاء على الفساد.

وأضاف الكاظمي في بيان أصدره بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد "لقد واجه العراقيون التحديات الكبيرة بشجاعة الشعوب النابضة بالحياة وصمودهم، وهم قادرون على صناعة المستقبل موحدين متكاتفين يتبنون مبادئ الإنصاف، والعمل، والتعمير، ويرفضون الهدم والتراجع".

وأشار إلى أن "الدولة تستمد وجودها من تماسك شعبها، فيما تعتاش اللادولة على التناحر والصراع والتردي، وشعبنا يستحق دولة الحكم الرشيد التي يسعى إليها".

وتابع الكاظمي "لقد نجحت الحكومة في تحسين علاقات العراق الخارجية، وترطيب الأجواء إقليمياً وإعادة العراق إلى وزنه الإقليمي والدولي".

وقال إن "عاماً مضى بحلوه ومره قدمنا خلاله الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي لاقت استحسان الكثير من القطاعات الوطنية والدولية وهي خطة عمل لخمس سنوات قادمة".

وأضاف أن العام المنصرم كان "عام خروج القوات الأجنبية من العراق، واستبدالها بمجموعة من المستشارين لدعم قواتنا في الحرب ضد داعش، بعد أن نجحت قواتنا في القضاء على أكبر قيادات التنظيم الإرهابي، وهو عام استعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، وبالنظام الديمقراطي، وفتح آفاق الحوار الاجتماعي".

واختتم بيانه بالقول "نشدّ أيدينا معاً في كل مساحات الوطن؛ لنثبت أن العراق في عام 2022 والأعوام التالية هو ورشة عمل للاستثمار، والبناء، والتطوير، والثقافة، والقضاء على الفساد، وصنع السلام، وأن حدود طموح العراقيين مثل قاماتهم وكفاءاتهم ونفوسهم العزيزة تلامس عنان السماء".

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بالفيديو ׀ سماء كوردستان تضيء احتفالاً بالعام الجديد 2022
  2 ساعات
إيران

إيران تعلن فشل صاروخها الفضائي في وضع حمولته بالمدار
  3 ساعات
کوردستان

كورونا.. تراجع طفيف بالإصابات والوفيات في إقليم كوردستان
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف