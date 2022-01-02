ثقافة وفنون

بعد افتتاح زقاقه بأيام.. مجهولون ينتقمون من تمثال المتنبي ويعبثون بأشهر قصائده

"افتتاح زقاق المتنبي بعد إعادة تأهيله وبحلة جديدة جعلته قبلة لآلاف الزائرين ولا سيما الحشود الكبيرة"
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يقع تمثال المتنبي في الشارع المسمى باسمه وسط العاصمة العراقية بغداد بالقرب من منطقة الميدان وشارع الرشيد - تصوير: أمانة بغداد
يقع تمثال المتنبي في الشارع المسمى باسمه وسط العاصمة العراقية بغداد بالقرب من منطقة الميدان وشارع الرشيد - تصوير: أمانة بغداد
العراق شارع المتنبي تمثال المتنبي بغداد أمانة بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد تعرض تمثال الشاعر أبو الطيب المتنبي إلى عملية تخريب بعد العبث بكلماته المنحوتة بقاعدة النصب الواقع وسط بغداد.

وأزال مجهولون من قاعدة تمثال المتنبي إحدى كلمات أشهر أبياته الشعرية "أنا الذي نظر الأعمى الى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم".

وأصدرت أمانة بغداد بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه عملية التخريب، وقالت إن "افتتاح زقاق المتنبي بعد إعادة تأهيله وبحلة جديدة جعلته قبلة لآلاف الزائرين ولا سيما الحشود الكبيرة التي ارتادته خلال اليومين الماضيين بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية".

وأضافت الأمانة أن "هذه الحشود كان أغلبها من المثقفين وأصحاب الوعي العالي بالمسؤولية والذوق الرفيع"، واتهمت "نفراً ضالاً" بالبعث بكلمات البيت الشعري. وأشارت إلى أنها "تتعاون مع الفنان سعد الربيعي لأخذ القياسات ومعاينة النصب لإعادة صيانته من جديد".

ودعت أمانة بغداد جميع المواطنين إلى "الحفاظ على الموروث التراثي والنصب النحتية التي تعد قبلة السياح ومعالم المدينة التي تشكل هويتها وعدم السماح لمن تسول له نفسه العبث بها وإبلاغ القوات الأمنية القريبة في حال محاولة أي شخص إحداث أعمال تخريب".

ويعد المتنبي واحداً من أبرز الشعراء وأحد مفاخر الأدب العربي وأكثرهم تمكناً من اللغة وأعلمهم بقواعدها وله مكانة سامية، ولطالما وُصف بنادرة زمانه. وظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء والأدباء وتدور معظم قصائده حول مدح الملوك.

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