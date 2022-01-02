سیاسة

نصف العراق يقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً الاثنين

أقام أنصار الحشد الشعبي مهرجاناً مساء اليوم في شارع مطار بغداد الدولي، حيث المكان الذي اغتيل فيه سليماني والمهندس
author_image Kurdistan24 اربیل
أنصار الحشد الشعبي يوقدون الشموع في الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني في شارع مطار بغداد الدولي - صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
أنصار الحشد الشعبي يوقدون الشموع في الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني في شارع مطار بغداد الدولي - صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
العراق العراق البصرة بابل الحشد الشعبي المهندس سليماني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات المحلية في ما لا يقل عن سبع محافظات اليوم الأحد عن تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية غداً الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ويوم أمس السبت، شارك أنصار الحشد الشعبي في مسيرات نُظمت بالعاصمة العراقية لإحياء ذكرى حادثة الاغتيال التي نفذت بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان إن أبو مهدي المهندس "هو أحد أبناء هذه المدينة... من هذا المنطلق سيكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية في البصرة".

ولاحقاً، قال أصدر محافظ بابل حسن منديل بياناً قال فيه "تزامناً مع الذكرى الأليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر وتزامنها مع الحادثة الأليمة التي لحقت بأهلنا في ناحية جبلة تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في جميع دوائر الدولة عدا الخدمية والأمنية".

واتخذت محافظة ذي قار قراراً مماثلاً، وقال محافظها محمد هادي في بيان "يوم غد الاثنين سيكون عطلة رسمية" بمناسبة ذكرى اغتيال "قادة النصر".

وقررت محافظة واسط تعطيل الدوام أيضاً، مثلما هو الحال بالنسبة لمحافظات كربلاء والنجف وديالى، فيما يتوقع أن تتخذ محافظات أخرى الخطوة ذاتها.

ولاحقاً، أعلنت محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر التابعة لها بما في ذلك المدارس.

يأتي هذا بينما أقام أنصار الحشد الشعبي مهرجاناً مساء اليوم في شارع مطار بغداد الدولي، حيث المكان الذي اغتيل فيه سليماني والمهندس.

موضوعات ذات صلة
العراق

هجوم صاروخي عنيف يستهدف "قاعدة تركية" قرب الموصل
  1 ساعات
کوردستان

بإشراف مهندس التعريب.. "عرب وافدون" يهاجمون أسرة كوردية بإحدى قرى كركوك
  1 ساعات
کوردستان

شاخوان عبد الله عن إزالة اللغة الكوردية من العلامات المرورية: راكان سيدفع ثمن جرائمه
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف