أمن

بغداد أولاً والمثنى أخيراً.. العراق يعلن آخر إحصائية لعدد سكانه

أرجئ التعداد السكاني في مناسبات كثيرة وآخرها في تشرين الأول أكتوبر الماضي
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أربيل (كوردستان 24)- أظهرت أحدث تقديرات حكومية اليوم الاثنين ارتفاع عدد سكان العراق إلى أكثر من 41 مليون نسمة، وفقاً لوزارة التخطيط.

وقالت الوزارة إن تقديراتها اعتمدت على الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2021 "وفقاً للمعايير الإحصائية ومعدلات الخصوبة ونسب البقاء على قيد الحياة".

وجاء في الإحصائية أن تقديرات عدد السكان بلغ 41,190,658 مليون نسمة، بينهم 20,810,479 ذكراً بنسبة 51 بالمئة، و20,380,179 أنثى بنسبة 49 بالمئة.

وبلغت التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية 28,779,201 نسمة وبنسبة مقدارها 69.9 بالمئة، أما سكان المناطق الريفية فقد بلغ عددهم 12,411,457 نسمة بنسبة 30.1 بالمئة من مجموع سكان العراق.

وأظهرت التقديرات أن بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان حيث قُدّر بـ8,780,422 نسمة وتشكل نسبة 21.3 بالمئة من مجموع سكان العراق.

وجاءت محافظة المثنى، أقل المحافظات سكاناً بنحو (880) ألف نسمة، وبنسبة 2.1%.

ولم يجر العراق أي إحصاء شامل منذ عقود. وأرجئ التعداد السكاني في مناسبات كثيرة وآخرها في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

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