النفط يتجاوز 78 دولاراً للبرميل مدفوعاً بتوقعات تعافي الطلب

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً تجاوز 78 دولاراً للبرميل اليوم الاثنين مدعومة بنقص المعروض والآمال في استمرار تعافي الطلب، على الرغم من تأهب مجموعة أوبك+ على ما يبدو للموافقة على زيادة أخرى في إنتاج النفط وتواصل القلق من تأثير تصاعد الإصابات بفيروس كورونا على الطلب.

وبحسب تقارير اقتصادية فمن المتوقع أن توافق منظمة أوبك وحلفاؤها فيما يتعرف بتجمع (أوبك+) غدا الثلاثاء على زيادة الإنتاج.

يأتي هذا في وقت تسببت فيه السلالة أوميكرون في تسجيل أعداد قياسية من الإصابات وتقليص الاحتفالات بالعام الجديد في أنحاء العالم، ما دفع إلى إلغاء نحو أربعة آلاف رحلة أمس الأحد.

هذا وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 78.17 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 79.05 دولار، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 74.96 دولار للبرميل، وفقاً لوكالة رويترز.