التربية العراقية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الثلاثاء عن موعد إجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الأول من السنة، بالإضافة الى تحديدها بدء الامتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وأصدرت المديرية العامة للتقويم والامتحانات تعميماً ينص على بدء الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من عملية بدء الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي.

وقالت وزارة التربية في بيان إن الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الـ1 من شهر شباط فبراير المقبل وتنتهي يوم الاثنين الـ7 من الشهر نفسه على أن يكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2022، وتنتهي يوم الاثنين 2022/2/7 من ذات الشهر أيضاً، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات، بحسب بيان الوزارة.

وأضافت أن العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة أي يوم الثلاثاء الموافق 8 شباط فبراير المقبل وتنتهي يوم الاثنين الموافق 21 من الشهر ذاته.

وسيبدأ دوام النصف الثاني من العام الدراسي يوم الثلاثاء الموافق الـ22 من شهر شباط المقبل، على أن يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين من المرحلة الابتدائية والثالث المتوسط والسادس الإعدادي في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة أسبوع واحد فقط.