الكاظمي: الصواريخ التي تستهدف معسكرات عراقية تعكر الأمن والاستقرار

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان الصواريخ التي استهدفت معسكرات عراقية خلال اليومين الماضيين، تعكر صفو الأمن والاستقرار في البلاد.

وجاء حديث الكاظمي اليوم الأربعاء، خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء العراقي، تم مناقشة عدد من المفلات خلالها.

وقال الكاظمي "نؤكد مجدداً على انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، ويتواجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية."

وأضاف "للأسف هناك بعض التصرفات العبثية، فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفةً معسكرات عراقية؛ وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار".

واكد ان ماحدث في ناحية جبلة بمحافظة بابل "أمر مؤسف ومحزن أن يُقتل عراقيون بدم بارد على يد نفوس ضعيفة دخيلة على أخلاقيات ومبادئ قواتنا الأمنية؛ وهذا ما دفعنا للتأكيد وبشدة على ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية".

وتابع "وجّهنا جهاز الأمن الوطني للإشراف والوقوف على جريمة جبلة التي راح ضحيتها عائلة بالكامل بسبب خلاف عائلي واستغلال المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".