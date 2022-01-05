العراق يرصد ارتفاعاً سريعاً بالإصابات الناجمة عن "وباء غير الملقحين"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية العراقية اليوم الأربعاء تسجيل ارتفاع ملحوظ بالإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، محذرة من أن البلاد قد تشهد موجة وبائية عنيفة على غرار تلك التي تفتك بالكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان "لقد رصدت تقارير خبراء الأوبئة المختصين في وزارتنا الوضع الوبائي في العراق أن هنالك ارتفاعاً في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الأخيرة وكذلك زيادة في حالات الرقود في المستشفيات".

وأضافت أن هذا "القلق يعزز من احتمالية عودة ارتفاع الإصابات للمستويات التي حدثت العام الماضي"، محذرة من "خطورة الوضع الوبائي الحالي".

وأرجعت الوزارة ارتفاع الإصابات إلى "التهاون في تلقي لقاحات كوفيد-19" مشيرة إلى أن البحوث الرصينة أثبتت أن معظم الإصابات والوفيات تحصل بين فئات من غير الملقحين "لذا فقد أطلقت اغلب دول العالم على المتحور الجديد مصطلح وباء غير الملقحين".

هذا وسجل العراق في الساعات الأربع والعشرين الماضية 516 إصابة جديدة بالوباء منها تسع وفيات فضلاً عن تماثل 320 حالة للشفاء.