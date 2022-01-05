سیاسة

كوردستان.. الحزبان الرئيسيان يتوجهان إلى بغداد بـ"ورقة مشتركة"

author_image Kurdistan24 اربیل
شعار الاتحاد الوطني الكوردستاني (يمين) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (يسار)
شعار الاتحاد الوطني الكوردستاني (يمين) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (يسار)
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الأربعاء على إجراء مفاوضات مع القوى العراقية إزاء تشكيل الحكومة الاتحادية عبر "ورقة مشتركة".

يأتي هذا بعد اجتماع عقده وفد مشترك من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لبحث عدد من القضايا المهمة.

وجاء في بيان مشترك أن الجانبين اتفقا بعد المناقشات والمداولات "على أن يخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بوفد مشترك يمثل إقليم كوردستان مفاوضات مع القوى والأطراف السياسية العراقية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".

وأشار البيان إلى أن الحزبين أعدا "ورقة عمل مشتركة" بهذا الشأن.

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