سیاسة

فؤاد حسين يحذر من "تحديات اقتصادية خطيرة" ويدعو الدول النفطية للتحرك

العراق يؤكد حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع بلدان العالم المختلفة لتفعيل المصالح المشتركة
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حسين خلال لقائه نظيره الفنزويلي - صورة: الخارجية العراقية
حسين خلال لقائه نظيره الفنزويلي - صورة: الخارجية العراقية
العراق العراق فنزويلا فؤاد حسين أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت الدول النفطية إلى مواجهة "التحديات الاقتصادية الخطيرة" التي تواجه العالم.

وجاءت دعوات حسين خلال لقائه نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسنسيا كونزاليس على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في تركيا.

وبحسب بيان للخارجية العراقية فقد بحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل البيان عن حسين تأكيده "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع بلدان العالم المختلفة لتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة".

وأشار إلى أهمية التنسيق في المحافل الدوليَّة والأمم المتحدة والعمل على إشاعة ثقافة الحوار والسلم وضمان استتباب الأمن والاستقرار في دول العالم كافة.

ودعا وزير الخارجية العراقي إلى "تضافر جهود الدول المنتجة للنفط لمًواجهة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه العالم"، وفق البيان.

وأكد وزير خارجية فنزويلا فيليكس بلاسنسيا كونزاليس رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائيَّة مع العراق، وأشار إلى ضرورة العمل على استثمار العلاقات، وبحث سبل ارتفاع أسعار النفط وانعكاساته على دول منظمة أوبك.

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