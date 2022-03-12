قطر تجدد التزامها بإعادة إعمار العراق ودعم "وحدة الأحزاب"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت إن بلاده ملتزمة بعملية إعادة إعمار العراق.

وأدلى الوزير القطري بهذا التصريح خلال لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في تركيا.

وبحسب بيان للخارجية العراقية فقد جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما تفعيل اللجنة العراقية - القطرية المشتركة.

وأكد وزير خارجية قطر استمرار بلاده في دعم العراق، وشدد على التزام قطر بأن تؤدي دوراً فاعلاً في عملية إعادة الإعمار، وفق بيان الخارجية.

ومضى يقول "نحن ندعم الشعب العراقيّ ونؤيد وحدة الموقف بين الأحزاب السياسيّة العراقيَّة، ونتمنى أنَّ تتشكل الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة".