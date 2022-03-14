سیاسة

الكاظمي يزور أربيل على رأس وفد رفيع

author_image سوار أحمد
کوردستان مصطفى الكاظمي اربيل اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يصل اليوم الاثنين 14 آذار مارس 2022، رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي إلى أربيل على رأس وفد امني وعسكري رفيع المستوى.

وسيكون رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في استقبال الكاظمي، مع عدد من المسؤولين الحكوميين في الاقليم.

ويضم الوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

ومن المقرر أن يزور الوفد المناطق التي تم استهدافها في هجوم اربيل.

وتعرضت عاصمة إقليم كوردستان أربيل، في وقت متأخر من ليلة السبت، لهجوم صاروخي تسبب بخسائر مادية فقط.

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