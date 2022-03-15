سیاسة

العلوي ينفي توجيه رسالة إلى الرئيس بارزاني: سينكشف المزورون

"لا بد للجهات الفنية من العثور على المزورين، فلكل كاتب أسلوبه وأفكاره وعلاقاته"
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الرئيس بارزاني وحسن العلوي في لقاء سابق بأربيل - صورة ارشيفية
الرئيس بارزاني وحسن العلوي في لقاء سابق بأربيل - صورة ارشيفية
کوردستان حسن العلوي الرئيس بارزاني العراق

أربيل (كوردستان 24)- نفى المفكر العراقي البارز حسن العلوي مساء الثلاثاء أن يكون قد أرسل رسالة إلى الرئيس مسعود بارزاني زُعم أنه تحدث فيها عن تبعات قصف أربيل.

وقال العلوي في توضيح نصي تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن "هذه الرسالة المنسوبة إلى الرئيس العزيز مسعود بارزاني وتحمل اسمي مزورة".

وتابع "لا بد للجهات الفنية من العثور على المزورين، فلكل كاتب أسلوبه وأفكاره وعلاقاته".

وأضاف العلوي قائلاً "سينكشف المزورون بأسرع وقت. إن اللعب مع الكبار مكلف، والفاعل سينكشف بسرعة".

وكانت وسائل إعلام عراقية موالية لطهران قد نشرت تقارير زعمت فيها أن العلوي أرسل رسالة إلى الرئيس بارزاني تطرق فيها إلى تداعيات القصف الصاروخي على أربيل.

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