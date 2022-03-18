اقتصاد

ألمانيا تشكل فريقاً استثمارياً مع كوردستان وترسل وفداً متخصصاً الشهر المقبل

الفريق سيعمل على النهوض بالقطاع الأساسي ومتطلبات كوردستان عامة
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان محمد شكري
رئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان محمد شكري
کوردستان إقليم كوردستان اقتصاد ألمانيا استثمارات ألمانية العلاقات الكوردستانية الألمانية

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان محمد شكري، زيارة إلى ألمانيا استمرت عدة أيام، وعقد خلالها سلسلة من المستثمرين والمستشارين ومحافظ مدينة كاسل الألمانية.

وقال شكري في تصريح لكوردستان 24، إنه عقد اجتماعاً مع عدد من أصحاب الشركات والمستثمرين الألمان جرى فيه بحث "سبل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص".

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أنه تطرق في اجتماعه مع محافظ كاسل إلى آليات توطيد التنسيق والتعاون المشترك بين ألمانيا وإقليم كوردستان.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم مع محافظ كاسل وكبار المستثمرين الألمان خلص إلى تشكيل فريق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص الألماني وهيئة الاستثمار.

وقال شكري إن الفريق سيعمل على النهوض بالقطاع الأساسي ومتطلبات كوردستان عامة، ولا سيما المجالات الزراعية والصناعية والطرق والجسور.

وأوضح أن وفداً من الحكومة الألمانية والمستثمرين الألمان سيقوم بزيارة رسمية إلى إقليم كوردستان الشهر المقبل لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

البيشمركة تبحث مع قائد القوات الفرنسية تعزيز التنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب
  33 دقائق
کوردستان

دبلوماسي بريطاني: لندن تعمل مع أربيل وبغداد على تحسين أوضاع الأقليات
  4 ساعات
العالم

دول البلطيق الثلاث تعلن طرد 10 دبلوماسيين روس
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف