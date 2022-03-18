ألمانيا تشكل فريقاً استثمارياً مع كوردستان وترسل وفداً متخصصاً الشهر المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان محمد شكري، زيارة إلى ألمانيا استمرت عدة أيام، وعقد خلالها سلسلة من المستثمرين والمستشارين ومحافظ مدينة كاسل الألمانية.

وقال شكري في تصريح لكوردستان 24، إنه عقد اجتماعاً مع عدد من أصحاب الشركات والمستثمرين الألمان جرى فيه بحث "سبل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص".

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أنه تطرق في اجتماعه مع محافظ كاسل إلى آليات توطيد التنسيق والتعاون المشترك بين ألمانيا وإقليم كوردستان.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم مع محافظ كاسل وكبار المستثمرين الألمان خلص إلى تشكيل فريق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص الألماني وهيئة الاستثمار.

وقال شكري إن الفريق سيعمل على النهوض بالقطاع الأساسي ومتطلبات كوردستان عامة، ولا سيما المجالات الزراعية والصناعية والطرق والجسور.

وأوضح أن وفداً من الحكومة الألمانية والمستثمرين الألمان سيقوم بزيارة رسمية إلى إقليم كوردستان الشهر المقبل لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.