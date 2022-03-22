ريبر أحمد يصل بغداد مع بدء العد العكسي لانتخاب رئيس العراق

أربيل (كوردستان 24)- وصل مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد اليوم الثلاثاء إلى بغداد، وذلك قبل أربعة أيام من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته لانتخاب رئيس البلاد يوم السبت 26 من الشهر الجاري.

وريبر أحمد هو المرشح الأوفر حظاً من بين 40 شخصاً ترشحوا للمنصب.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد شفان جبّاري إن ريبر أحمد سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الأطراف، بالإضافة إلى اجتماعه مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.