مطارات إقليم كوردستان تلغي شرط وجود فحص كورونا للمسافرين

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو اللجنة المشتركة بين أربيل -بغداد، دشتي بستاني انه تم اتخاذ قرار رسمي في مطارات العراق وضمنها مطارات الإقليم، بأن المسافرين لن يحتاجوا الى فحص كورونا عند السفر.

وقال دشتي بستاني لكوردستان 24 "تم اتخاذ قرار رسمي لمجلس الطيران العراقي، وأولئك الذين يسافرون عبر المطارات في إقليم كوردستان والعراق عموما لن يحتاجوا بعد الآن إلى فحص كورونا بدءا من الأول من شهر نيسان ابريل المقبل".

واكد بستاني انه سيتم الاكتفاء ببطاقة التطعيم في المطارات، لافتا الى انه كل من لا يحمل بطاقة التطعيم سيضطر الى اجراء فحص كورونا".

وأكدت سلطة الطيران المدني في العراق في وقت سابق ان طلب فحص كورونا في المطارات العراقية لن يعود مطلوبا بدء من مطلع شهر نيسان.