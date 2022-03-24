سیاسة

مطارات إقليم كوردستان تلغي شرط وجود فحص كورونا للمسافرين

author_image سوار أحمد
کوردستان المطارات اقليم كوردستان فحص كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو اللجنة المشتركة بين أربيل -بغداد، دشتي بستاني انه تم اتخاذ قرار رسمي في مطارات العراق وضمنها مطارات الإقليم، بأن المسافرين لن يحتاجوا الى فحص كورونا عند السفر.

وقال دشتي بستاني لكوردستان 24 "تم اتخاذ قرار رسمي لمجلس الطيران العراقي، وأولئك الذين يسافرون عبر المطارات في إقليم كوردستان والعراق عموما لن يحتاجوا بعد الآن إلى فحص كورونا بدءا من الأول من شهر نيسان ابريل المقبل".

واكد بستاني انه سيتم الاكتفاء ببطاقة التطعيم في المطارات، لافتا الى انه كل من لا يحمل بطاقة التطعيم سيضطر الى اجراء فحص كورونا".

وأكدت سلطة الطيران المدني في العراق في وقت سابق ان طلب فحص كورونا في المطارات العراقية لن يعود مطلوبا بدء من مطلع شهر نيسان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف