سیاسة

الكاظمي يصل الأردن للمشاركة في قمة رباعية

author_image سوار أحمد
العراق مصطفى الكاظمي الأردن قمة رباعية

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس مجلس الوزراء الإتحادي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، الى المملكة الاردنية الهاشمية، للمشاركة في قمة رباعية.

وجاء في بيان لمكتب الكاظمي ان رئيس الوزراء العراقي سيشارك بقمة رباعية تجمعه مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في مدينة العقبة الاردنية.

وهذه القمة هي الثانية من نوعها التي يستضيفها الأردن وذلك بعد ان إذ انعقدت الأولى في آب/أغسطس 202 بالعاصمة الأردنية عمان.

وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

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