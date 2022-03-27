سینما

"باتمان" يتراجع و"المدينة المفقودة" يتقدم ويتصدر إيرادات السينما

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ساندرا بولوك
ساندرا بولوك
العالم ساندرا بولوك تشانينغ تيتوم دانيال رادكليف

أربيل (كوردستان 24)- تصدر فيلم المغامرات والكوميديا الجديد (ذا لوست سيتي) "المدينة المفقودة" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققاً 31 مليون دولار.

والفيلم بطولة ساندرا بولوك وتشانينغ تيتوم ودانيال رادكليف ومن إخراج آدم ني.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة (باتمان) "الرجل الوطواط" من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلا 20 مليون دولار. والفيلم بطولة روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وجيفري رايت ومن إخراج مات ريفز.

وجاء في المركز الثالث الفيلم الملحمي الهندي الجديد (آر آر آر) بإيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.

والفيلم بطولة إن. تي. راما راو جونيور ورام شاران وعاليا بهات ومن إخراج كودوري راجامولي.

وحل في المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرة (أنتشارتد) "مجهول" متراجعا عن المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا 4.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند ومارك والبرج وأنطونيو بانديراس ومن إخراج روبن فلايشر.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الياباني (جوجوتسو كايسن 0) من المركز الثاني إلى المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت 4.5 مليون دولار.

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