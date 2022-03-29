"ببرود ودون مصافحة".. المحادثات الأوكرانية الروسية تبدأ في اسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- بدأت اليوم الثلاثاء، المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقالت الأناضول ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استقبل المفاوضين ودعاهم الى "وضع حد لهذه المأساة"، والمتمثلة في الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 شباط فبراير.

وقال التلفزيون الأوكراني أن المحادثات بدأت في تركيا دون أن يتصافح أعضاء الوفدين، بحسب ما أوردت "رويترز".

ونشر المستشار السياسي للرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك على موقع تويتر إن الوفدين سيبحثان "البنود الأساسية لعملية التفاوض، تعمل الوفود بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية".