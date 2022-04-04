سیاسة

مسيّرة تركية تستهدف عضو المجلس العسكري السرياني

author_image سوار أحمد
سوریا مسيرة تركية تل تمر قصف المجلس العسكري السرياني

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، ان مسيّرة تركية استهدفت يوم الأحد، أحد أعضاء القيادة العامة للمجلس العسكري السرياني أورم ماروكي في تل تمر بشمال شرق سوريا.

وذكر بيان لقوات سوريا الديمقراطية ان "أورم ماروكي ومترجم أصيبا بجروح، جراء استهداف سيارته من قبل مسيرة عائدة للاحتلال التركي في بلدة تل تمر".

وأفاد البيان ان ماروكي أصيب "أثناء مرافقته للجانب الروسي المتوجه إلى محطة كهرباء تل تمر التي تعرضت للقصف التركي مساء اليوم الأحد". 

وزادت القوات السورية المدعومة من تركيا مؤخرا، من قصفها للمناطق القريبة من عين عيسى وتل تمر.

وقُتل شخص وأصيب اثنين آخرين يوم الجمعة، جراء قصف تركي استهدف سيارة بالقرب من بلدة تربسبي (القحطانية) في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.، وكان بين المصابين الشاعر فرهاد مردي.

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