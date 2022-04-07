الظواهري يظهر داحضا إشاعات مقتله ومرضه

أربيل (كوردستان 24)- ظهر أمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في فيديو جديد، ما يدحض إشاعات مقتله ومرضه التي تواترت خلال الأشهر الماضية.

ويأتي هذا يوم الثلاثاء، بعد انتشار شائعات وفاته بشكل كبير، لا سيما إثر اختفاء أي مؤشرات منذ سبتمبر الماضي.

وظهر الظواهري وهو يرتدي وشاح الرأس الأبيض التقليدي بجانب ملصق يمتدح ما أسماه "سيدة الهند النبيلة"، في فيديو يشيد فيه بامرأة هندية مسلمة تحدت حظر ارتداء الحجاب في فبراير الماضي.

وتولى الظواهري قيادة القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 على يد القوات الأميركية خلال غارة ليلية جريئة في عمق باكستان، وفي نوفمبر 2020، انتشرت أنباء عن وفاته بعد صراع مع المرض، حيث تحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بـالربو، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها في فيديو ينشره التنظيم بعد تلك الأنباء.