الكاظمي: لدينا فائض مالي ولا بد من العمل على بدائل النفط

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إن البلاد لديها "فائض مالي" إلا أنه يتعين العمل على بدائل النفط.

وقال الكاظمي أثناء مشاركته مائدة الإفطار مع كادر مصفى الدورة ببغداد "يجب أن نعمل على بدائل النفط، وأن تبقى هذه الثروة لحماية أبنائنا وأحفادنا ومستقبل العراق".

وأضاف أن البلاد تمر الآن "بظروف انتقالية وما بعد الانتخابات، وكذلك انعكاسات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد والمستوى المعاشي لكل دول العالم".

وأشار إلى أن حكومته قدمت إلى البرلمان "مشروع قانون الأمن الغذائي"، وأردف قائلاً "وعلينا أن... نتحمل مسؤولية تمرير هذا القانون لكي نستمر في تغطية نفقات الدولة".

وتابع "لدينا فائض مالي لكننا بحاجة إلى موازنة وقانونها"، مبيناً أن "قانون الأمن الغذائي سيوفر تسيير الأمور اليومية للدولة، وكذلك الكهرباء والخدمات والصحة والتعليم والموارد الغذائية التي يحتاجها المواطن العراقي".

وقال الكاظمي إن "الأزمات الدولية انعكست على كل اقتصاديات العالم دون استثناء".