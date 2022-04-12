سیاسة

بلينكن يتّهم روسيا بالسعي لاستخدام "مواد كيميائية" في ماريوبول

"القوات الروسية قد تستخدم مواد لمكافحة الشغب مختلفة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع الممزوج بمواد كيميائية"
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أنتوني بلينكن © رويترز
أنتوني بلينكن © رويترز
العالم ماريوبول روسيا أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن لديها "معلومات موثوقة" حول احتمال استخدام روسيا "مواد كيميائية" في هجومها للسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين "نشارك هذه المعلومات مع أوكرانيا... ونحن في اتصال مباشر مع الشركاء لمحاولة تحديد ماذا يحدث فعليا، إن ذلك مصدر قلق حقيقي" مضيفا أنه غير قادر على تأكيد الاتهامات بأن موسكو استخدمت بالفعل أسلحة كيميائية في ماريوبول.

ووفقا لبلينكن فإن "القوات الروسية قد تستخدم مواد لمكافحة الشغب مختلفة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع الممزوج بمواد كيميائية" ضد "المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين في إطار حملتهم العدوانية للاستيلاء على ماريوبول".

وتابع "لقد كان ذلك مصدر قلق لنا حتى قبل بدء عدوان" روسيا على أوكرانيا مضيفا "لقد حذّرت من إمكان اللجوء إلى هذا النوع من الأسلحة، وهو أمر نتابعه عن كثب".

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