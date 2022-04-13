مجتمع

حادث سير يودي بحياة 10 أشخاص بينهم خمسة أوروبيين في مصر

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الشرق الاوسط مصر حادث سير

أربيل (كوردستان 24)- لقي عشرة أشخاص حتفهم في حادث سير بجنوب مصر اليوم الأربعاء وهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وخمسة مصريين.

وذكرت محافظة أسوان في بيان أن الحادث وقع على الطريق بين مدينة أسوان ومعبد أبو سمبل.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة المصرية بأن التصادم دفع الحافلة إلى الخروج عن الطريق وتسبب في اشتعال النيران فيها.

وقالت النيابة إن من بين القتلى سائق الحافلة ومساعده ومرشداً سياحياً وشخصين في السيارة الثانية.

وأضافت أن طاقماً طبياً يفحص الجثث للتحقق من هويتها.

وأردفت أن الحادث أدى إلى إصابة 14 سائحاً فرنسياً وبلجيكاً.

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