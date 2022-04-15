أمن

جرح عنصرين من الحشد الشعبي بقصف نفذته طائرة مسيّرة في زمار

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق زمار الحشد الشعبي العراق مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني مساء اليوم الجمعة بتعرض موقع للحشد الشعبي إلى قصف بطائرة مسيرة في ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن قصف الطائرة المسيرة استهدف نقطتين للواء 78 التابع للحشد الشعبي مما أسفر عن إصابة عنصرين من الحشد الشعبي بجروح.

هذا وذكرت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان على صفحتها في فيسبوك أن القصف المسيّر وقع تحديداً بين تقاطع الصمود وناحية زمار.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القصف أوقع خسائر بشرية وأضراراً مادية في النقطتين.

 

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