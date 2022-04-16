اقتصاد

العراق يحتفظ بصدارة السوق الهندي من النفط

العراق لا يزال يحتفظ بحصته العالية من السوق في الهند
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق الهند روسيا نفط

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن العراق ما زال محافظاً على المراتب الأولى في السوق الهندي على الرغم من ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير الشركة علاء الياسري أن "دولا عدة ومنها الهند وجدت أن النفوط الخام الروسية التي أصبحت تباع بخصومات سعرية كبيرة جدا بديلا عن النفوط الخام المنافسة".

وأكد الياسري أن العراق لا يزال يحتفظ بحصته العالية من السوق في الهند بفضل العقود التي أبرمها مع مصافي النفط الهندية الحكومية والخاصة.

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