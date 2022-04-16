مجتمع

آخر صورة.. حادث سير يودي بحياة 11 شخصاً جنوب بغداد

اجتمع الأفراد والتقطوا آخر صورة لهم قبل أن توافيهم المنية
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة للحادث
صورة للحادث
العراق بابل الحلة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية المرور العامة اليوم السبت بمصرع 11 مواطناً في حادث سير وقع عندما اصطدمت سيارتان جنوب بغداد.

ووقع الحادث تحديداً على الطريق الرابط بين بغداد ومدينة الحلة.

وقالت مديرية المرور إن حادث الاصطدام وقع بين سيارة (ستاركس) وأخرى (لاند كروزر) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية بنسبة 100 بالمئة.

والضحايا هم من مدينة جبلة في ضواحي محافظة بابل ومن مدرسة واحدة، حسبما قال شهود.

واجتمع الأفراد والتقطوا آخر صورة لهم قبل أن توافيهم المنية.

..
كان الضحايا يعملون بصفة معلمين ومحاضرين في مدرسة الإسراء بمنطقة جبلة

 

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