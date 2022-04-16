آخر صورة.. حادث سير يودي بحياة 11 شخصاً جنوب بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية المرور العامة اليوم السبت بمصرع 11 مواطناً في حادث سير وقع عندما اصطدمت سيارتان جنوب بغداد.

ووقع الحادث تحديداً على الطريق الرابط بين بغداد ومدينة الحلة.

وقالت مديرية المرور إن حادث الاصطدام وقع بين سيارة (ستاركس) وأخرى (لاند كروزر) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية بنسبة 100 بالمئة.

والضحايا هم من مدينة جبلة في ضواحي محافظة بابل ومن مدرسة واحدة، حسبما قال شهود.

واجتمع الأفراد والتقطوا آخر صورة لهم قبل أن توافيهم المنية.